Tracker macht Paletten intelligent

Wie die Unternehmen mitteilen, seien Verlust und Verzögerung zwei der größten Herausforderungen der Logistik. Frachtdiebstahl koste die Unternehmen jedes Jahr Milliarden Euro. Wegen fehlender oder falscher Informationen erreichten 30 Prozent aller Lieferungen weltweit nicht rechtzeitig ihr Ziel. »Intelligent vernetzte Paletten sind das neue Datengold der Logistik«, schreiben Telekom, Fraunhofer IML und Epal. Sie haben eine neue Generation der standardisierten Palette auf dem Deutschen Logistik-Kongress vorgestellt.



Unternehmen könnten so den Gütertransport über Wasser, Schiene und Straße mit der intelligenten Palette noch gezielter steuern. Der kleine Tracker wurde in den Telekom Open IoT Labs beim Fraunhofer IML entwickelt. Hier erfolgte auch der Einbau in 500 Paletten von Epal. Der sogenannte Low-Cost-Tracker kann die Position bestimmen sowie Bewegung, Schockeinwirkungen und Temperaturverlauf abrufen. Durch die robuste und kompakte Bauweise lassen sich die Tracker praktisch in jeden Ladungsträger einbauen, verspricht die Telekom. Der Datenaustausch erfolgt über das Maschinen- und Sensoren-Netz der Telekom (NarrowBand-IoT, kurz: NB-IoT).



www.iml.fraunhofer.de