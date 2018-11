Damit stieg der Jahresabsatz von Industrie-Robotern in den letzten fünf Jahren um 114 Prozent. Der Verkaufswert kletterte um 21 Prozent auf einen neuen Höchststand von 16,2 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 2016. »Industrieroboter spielen eine Schlüsselrolle für den Fortschritt der Fertigungsindustrie«, so Junji Tsuda, Präsident der International Federation of Robotics.



73 Prozent des Gesamtumsatzes der Industrie-Roboter entfielen 2017 auf die fünf Hauptmärkte China, Japan, USA, Südkorea und Deutschland. Weltweit ist der Durchschnitt der globalen Roboterdichte in der Fertigungsindustrie auf 85 Einheiten je 10.000 Beschäftigten gestiegen (2016: 74 Einheiten). Nach Regionen aufgeschlüsselt beträgt die durchschnittliche Roboterdichte in Europa 106 Einheiten, in Amerika 91 und Asien 75 Einheiten.



