Jungheinrich wächst weiter

In den ersten neun Monaten des Jahres 2018 hat Jungheinrich seinen Wachstumskurs fortgesetzt: Gegenüber dem Vorjahreszeitraum wurden Umsatz sowie Auftragseingang gesteigert. Volker Hues, Vorstand Finanzen von Jungheinrich: „Trotz der geopolitischen Verwerfungen wachsen der Markt sowie unser Geschäft stark. Wir profitieren hier insbesondere von unserem europäischen Kernmarkt sowie der erfreulichen Marktnachfrage im Logistiksystemgeschäft. Auftragseingang, Umsatz sowie Ebit wurden gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert. Herausfordernd sind jedoch die enormen Steigerungen der Rohmaterialpreise, die hohen Tarifabschlüsse in Deutschland sowie die Lieferschwierigkeiten bei bestimmten Materialien, die sich im Ergebnis leider bemerkbar machen.“



Aufgrund der positiven Gesamtentwicklung erhöht das Unternehmen seine Prognose für das Jahr 2018: Der Auftragseingang sollte zwischen 3,85 bis 3,95 Milliarden Euro liegen, der Konzernumsatz dürfte sich in einer Bandbreite zwischen 3,65 und 3,75 Milliarden Euro bewegen. Für das Ebit gilt weiterhin die Spanne von 270 bis 280 Millionen Euro. Der wertmäßige Auftragseingang erhöhte sich in den ersten neun Monaten um 15,4 Prozent, auf Stückzahlen bezogen stand ein Plus von 9,2 Prozent zu Buche. Das Ebit legte um rund 5 Prozent zu.



In seiner Mitteilung gab Jungheinrich auch Zahlen zum Weltmarkt Flurförderzeuge bekannt. Demnach stieg das Weltmarktvolumen für Flurförderzeuge von Januar bis September 2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14 Prozent. Das entspricht 139.000 Fahrzeugen. Treibende Kraft für das höhere Marktvolumen war die Nachfrage im asiatischen Markt mit Schwerpunkt China, berichten die Hamburger. In Westeuropa erhöhte sich das Marktvolumen um 12 Prozent. In Osteuropa stieg die Nachfrage dank Polen um 21 Prozent. Das starke Wachstum in Nordamerika resultierte zu mehr als der Hälfte aus gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich höheren Bestellungen für verbrennungsmotorische Gegengewichtsstapler.



Laut Jungheinrich betrug das globale Wachstum im Produktsegment Lagertechnik 17 Prozent. Davon entfielen jeweils mehr als 40 Prozent auf Asien und Europa. Das um 11 Prozent höhere Weltmarktvolumen für elektromotorische Gegengewichtsstapler wurde zur Hälfte von höheren Bestellungen in Asien getragen. Der weltweite Anstieg der Nachfrage nach Staplern mit verbrennungsmotorischem Antrieb um 10 Prozent war ebenfalls zu über 40 Prozent auf die merklich gestiegenen Bestellungen in dieser Region zurückzuführen. In allen drei Produktsegmenten war innerhalb Asiens die Nachfrage im chinesischen Markt ausschlaggebend für die hohen Wachstumsraten.