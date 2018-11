Wo Schiffsherzen schlagen lernen

Moderne Kreuzfahrtschiffe sind wahre Hightech-Produkte mit mo­dernster Technik und Freizeitanlagen: Sie gleichen schwimmenden Kleinstädten – unterwegs auf Seen und Meeren. In der Rostocker Neptun Werft entstehen ihre Herzen: die Maschinenräume mit ihren leistungsstarken Antrieben und Generatoren. Um sie von Rostock zu den anderen beiden Werften der Gruppe nach Papenburg und ins finnische Turku zu transportieren, werden sie als komplette, schwimmfähige Module hergestellt und ans Ziel geschleppt.



Um deren enorm schwere Teile in der eigens für die Produktion der Module gebauten neuen Werfthalle in Rostock überhaupt anheben zu können, braucht es starke Krane. Insgesamt vier Zweiträger-Brückenkrane von Konecranes transportieren dort jetzt Lasten von 20 bis zu 600 Tonnen präzise und feinfühlig von Platz zu Platz.



Zwei Krane, vier Hubwerke – ein Ziel



Zwei Krane mit jeweils 300 Tonnen Hubkraft sind auf der höheren der beiden Kranbahnen in der Halle montiert. Jeder von ihnen ist mit zwei 150-Tonnen-Hubwerken ausgestattet, die per Gleichlaufsteuerung im Tandem betrieben werden können. Für besonders große oder schwere Bauteile können beide Krane gemeinsam arbeiten und damit zusammen bis zu 600 Tonnen transportieren. „Der Kranführer kontrolliert dann alle vier Hubwerke über nur eine Fernsteuerung“, erläutert Andreas Klatt, Vertrieb und Projektabwicklung bei Konecranes.



„Dabei laufen die verschiedenen Hub- und Fahrwerke über ein spezielles Synchronisierungsverfahren absolut synchron.“ Besonders praktisch: Die Lasten der einzelnen Hubwerke und ihre Gesamtlast lassen sich auf dem Display der Funkfernsteuerung anzeigen. Bernd Lampen, Projektleiter bei Konecranes: „Auch die Höhenkoordinaten aller Haken sind abrufbar. Das ist hier besonders wichtig, um ihre Endpositionen zu bestimmen und Teile so millimetergenau zu platzieren – ein wichtiger Sicherheitsaspekt.“ Jeder der zwei kräftigen Krane verfügt darüber hinaus über einen 20-Tonnen-Hilfshub für kleinere Transporte. Die zwei weiteren Krane, eine Bahn tiefer, heben jeweils bis zu 20 Tonnen mit einem einzelnen Hubwerk.



Darüber hinaus lässt sich die Hub- und Transportgeschwindigkeit dank Frequenzumrichtern stufenlos einstellen. Und für sanftes Anheben sorgt das Konecranes-System Shock load prevention, das ein ungewolltes Anreißen der Last verhindert und so Gebäude und Krane schützt. Um eine Schiefstellung der Krane sowie Kollisi­onen zwischen den Kranen oben und unten zu verhindern, sind sie mit der DynAtrack R-Gleichlaufsteuerung mit berührungslosen Sensoren sowie mit einem laserbasierten Antikollisionssystem ausgerüstet. Bernd Lampen: „Eine elektronische Lastpendeldämpfung sorgt zudem für sicheren Hub. Das ist wichtig bei mehr als 50 Meter Hubhöhe.“