Magazino ausgezeichnet

Handelsblatt und McKinsey haben vor rund 300 geladenen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zum dritten Mal „The Spark – Der deutsche Digitalpreis“ vergeben. In diesem Jahr wurden mit dem Preis bahnbrechende Ideen und disruptive Konzepte im Bereich Robotik ausgezeichnet. Zehn digitale Vorreiter-Unternehmen traten als Finalisten in der Arena Berlin an und präsentierten sich dem Publikum. Magazino konnte die Jury mit dem Software-Stack ACROS überzeugen. Das Advanced Cooperative Robot Operation System (ACROS) ist eine Art Betriebssystem für intelligente und mobile Roboter, welches auch bei den von Magazino entwickelten Logistik-Robotern TORU und SOTO zum Einsatz kommt.



Dr. Moritz Tenorth, CTO bei Magazino, freut sich über die Auszeichnung: "Damit Roboter wirklich autonom in der realen Welt zurechtkommen und intelligentes Verhalten lernen können, brauchen sie eine Art Gehirn - mit ACROS haben wir die ersten Schritte in diese Richtung getan".



Mit ACROS sind Roboter wie TORU in der Lage, vollständig autonom in Stückgutlagern von E-Commerce-Händlern online bestellte Artikel in den Regalen zu identifizieren, zu greifen und zur Versandstation zu bringen. Dank zahlreicher Sensoren und 3D-Kameradaten sind sie im Stande, auch parallel zu den Mitarbeitern vor Ort zu arbeiten. TORU ist z.B. in Schuhlagern von Logistikdienstleistern wie Fiege Logistik oder bei dem Modeversender Zalando im Einsatz und unterstützt die Mitarbeiter dort beim Ein- und Auslagern von online bestellten Schuhen.



ACROS unterstützt durch seinen modularen Aufbau die Entwicklung intelligenter und mobiler Roboter sowie deren Implementierung am Einsatzort. Weiterhin dient ACROS zur Koordinierung und Steuerung ganzer Roboterflotten. Eine globale Wissensdatenbank, die aus Daten aller ACROS betriebenen Roboter Wissen generiert (Deep Learning), stellt die Basis für intelligentes Verhalten (A.I.) der Roboter.



Bisher wurden Roboter von ihren Herstellern immer individuell nach den jeweiligen Bedürfnissen mit eigener Software programmiert. Mit ACROS ist es erstmals möglich, ganz unterschiedliche Arten von Robotern schnell und unkompliziert mit einem übergreifenden „Betriebssystem“ zu programmieren. Roboter als Hardware werden somit austauschbar – die Intelligenz liegt vielmehr im Code. ACROS stellt also weniger eine einzelne Software dar, als vielmehr einen kompletten Software-Stack. Darin eingebunden sind z.B. die Programmmodule für die Objekterkennung, die freie Navigation im Lager, die Planung der Greiferbewegung und die Kommunikation der Arbeitsaufträge mit dem Warenwirtschaftssystem das Lagers. ACROS geht aber weit darüber hinaus ein Baukasten-System zur Programmierung zu sein. Es dient auch der Fernwartung, dem Flottenmanagement, als Datenbank für Objekte und Aufträge sowie als Kommandozentrale im Lager.