Weltneuheit von Sick

Auf der SPS/IPC/Drives wird Sick, Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen, eine Weltneuheit zeigen: den ersten, nach IEC62998 zertifizierten Sicherheits-Laserscanner für den Einsatz in Außenanwendungen. Der „outdoorScan3“ soll beispielsweise Fahrerlosen Transportsystemen ermöglichen, sicher durch außenliegende Industrieumgebungen zu navigieren. Er schließt laut Sick damit eine wichtige Lücke in der Automatisierung industrieller Prozesse.



Der outdoorScan3 zeichnet sich durch eine erhöhte Robustheit gegenüber Sonnenlicht, Regen, Schnee und Nebel aus. Er nutzt hierfür die neu entwickelte outdoor-safeHDDM-Scantechnologie. Dank dieser Technologie arbeitet der Laserscanner bei einer Sonneneinstrahlung mit einer Beleuchtungsstärke bis zu 40.000 lux fehlerfrei, verspricht das Unternehmen. Zudem erkennt der intelligente Software-Algorithmus des outdoorScan3 Regen und Schnee und filtert diese Umwelteinflüsse aus – Regen beispielsweise bis zu einer Niederschlagsstärke von 10 mm/h. Bei Nebel bis zu einer meteorologischen Sichtweite von 50 Metern detektiert der outdoorScan3 dank einer speziellen Nebelfunktion alle Hindernisse gewissenhaft.



Außer zur Absicherung und Navigation Fahrerloser Transportsysteme wird der outdoorScan3 beispielsweise schon an Fluggastbrücken eingesetzt. „Das Anwendungsfeld des Sicherheits-Laserscanners ist breit und zahlreiche weitere Anwendungsmöglichkeiten sind denkbar“, schreibt Sick.