Neuer EKM 202 von Jungheinrich

Jungheinrich hat die neueste Generation seines Kleinteile-Kommissionierers EKM 202 präsentiert. Zu den wichtigsten Weiterentwicklungen gegenüber dem Vorgängermodell gehört die mehr als doppelt so hohe Tragfähigkeit des Fahrzeuges, das speziell für das Kommissionieren von Kleinteilen jeder Art ohne Paletten geeignet ist. Zusätzlich zu den 100 Kilogramm Traglast auf der oberen Ablage verfügt der EKM jetzt über einen zweiten Stauraum mit Kapazität für weitere 115 Kilogramm. Zusätzliche Ablagefächer am Mast liefern den nötigen Stauraum für Arbeitsmaterialien.



Über seinen neuen AC-Antrieb erreicht das Fahrzeug eine maximale Fahrgeschwindigkeit von 8 km/h, um bei Kommissionier-Einsätzen schnell den nächsten Pick-Platz zu erreichen. Die 120-Ah-Lithium-Ionen-Batterie liefert dabei laut Jungheinrich ausreichend Energie für besonders lange und intensive Einsätze. Für den Filialeinsatz mit Publikumsverkehr verfügt das Fahrzeug über Warnzonenleuchten, die Gefahrenbereiche kennzeichnen. Die Leuchten aktivieren sich automatisch beim Anheben des Fahrerstands und markieren einen Bereich um das Fahrzeug. Sicheres Ein- und Aussteigen soll die automatische Türschlossverriegelung garantieren.



Für den Einsatz im Schmalgang oder am Fachbodenregal bietet Jungheinrich das Fahrzeug darüber hinaus mit Führungsrollen an. Durch seinen ausfahrbaren Mast erreicht der EKM 202 eine Greifhöhe von bis zu 5,30 Metern. Das Chassis des EKM wurde von Jungheinrich mit einem Antriebsrahmen aus Metall ausgestattet. Bewusst wurde dabei auf die Verarbeitung von außenliegendem Plastik verzichtet. „So ist das Fahrzeug optimal vor Schäden geschützt“, verspricht das Unternehmen. Dies gelte insbesondere für die Antriebsräder, die innerhalb der Fahrzeugkonturen platziert wurden.