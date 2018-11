Neuer Vertriebsleiter bei Hilscher

Stefan Gallmann verantwortet seit dem ersten Oktober 2018 sämtliche Vertriebsaktivitäten von Hilscher. Er übernimmt das Amt des bisherigen Vertriebsleiters Stefan Körte, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat. Unter der Regie von Stefan Gallmann stehen von nun an die Vertriebseinheit am Hauptsitz in Hattersheim, der Regionalvertrieb DACH sowie acht international angesiedelte Vertriebsgesellschaften.



Stefan Gallmann verfügt nach Angaben des Unternehmens über umfangreiche Erfahrung im Bereich Automatisierung, davon zwölf Jahre in leitender Funktion. Er war zuletzt bei Phoenix Contact im Vertical Market Management für den Bereich Energieerzeugung verantwortlich.