Neues Distributionszentrum für Fond of

Die neue Logistikanlage, die Panattoni Europe für das Kölner Unternehmen Fond of GmbH errichtet, wird auf einem Grundstück mit rund 66.600 Quadratmetern im Norden von Euskirchen, im Ortsteil Großbüllesheim, in der Heinrich-Barth-Straße, angesiedelt. Es liegt verkehrsgünstig an der L182, nur sieben Kilometer von der BAB 61 entfernt. Die Logistikimmobilie umfasst 4 Brandabschnitte zu je rund 9.900 qm Fläche, 1.500 qm Büro- und Sozialflächen auf der Mezzanine-Ebene, sowie 2.100 qm Lagerfläche auf einer weiteren Mezzanine-Ebene. Im Außenbereich stehen acht Lkw- sowie 72 Pkw-Stellplätze zur Verfügung. Für den Neubau, den Panattoni als Generalübernehmer in nachhaltiger, qualitativ hochwertiger Bauweise plant, wird eine Zertifizierung nach DGNB-Goldstandard angestrebt.



In dem neuen Zentrum wird Fond of künftig sowohl die eigenen Logistikaktivitäten abwickeln, als auch für Drittkunden Dienstleistungen anbieten. Hierzu zählen neben der Lagerung und Kommissionierung auch Shared Services wie Fotostudio, Reparaturen und Reklamationshandling, Qualitätsprüfungen, IT-Dienstleistungen, Produktion sowie 3D-Druck. Zudem wird sich das Sortiment des agilen Unternehmens erweitern. So werden zukünftig auch Accessoires, Kinderwagen, Hochstühle, Koffer, Textilien und Handelswaren zum Artikelportfolio gehören.



Die Immobilie mit einem Investitionsvolumen im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich wird voraussichtlich im Juni 2019 bezugsfertig sein.