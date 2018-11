German Design Award für Linde Roadster

Das Fahrzeugkonzept sorgte bereits bei seiner Premiere 2016 für eine kleine Revolution im Staplerbau. Schließlich war es den Entwicklern bei Linde Material Handling gelungen, durch besondere konstruktive Eingriffe gänzlich auf die sonst übliche A-Säule zu verzichten: Die oben liegenden Neigezylinder nehmen die Hubkräfte auf und leiten diese über den Rahmen des Fahrerschutzdaches nach hinten ab. Dank dieser kreativen Lösung genießen Bediener im Linde Roadster eine nahezu uneingeschränkte Rundumsicht, die nicht nur die Arbeit erleichtert, sondern sie auch signifikant sicherer macht.



Genau so begründete die Jury des German Design Awards die Auszeichnung und verlieh dem branchenweit einzigartigen Staplermodell den Titel „Winner“ in der Kategorie Utility Vehicles (Nutzfahrzeuge). Zuvor hatten internationale Design-Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Designindustrie rund 5.400 Einreichungen unter die Lupe genommen. Vergeben wird der German Design Award seit 2012 jährlich vom Rat für Formgebung und zählt zu den anerkanntesten Design-Wettbewerben weltweit.



„Wir freuen uns sehr über diese besondere Auszeichnung. Sie zeigt, dass es sich lohnt, Bestehendes immer wieder zu hinterfragen und – im Sinne unserer Kunden – neue Wege zu beschreiten, die für klare Mehrwerte im Warenumschlag sorgen“, betont Christophe Lautray, Chief Sales Officer, Linde Material Handling.



Für den Linde Roadster ist es bereits die zweite Auszeichnung in diesem Jahr: Im Januar wurde die besondere Modellvariante bereits mit dem renommierten französischen Industriedesign-Award „Observeur du design 2018“ der APCI (Agence pour la promotion de la création industrielle) prämiert.