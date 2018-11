Neuer Geschäftsführer für Hermes Germany

Marco Schlüter ist seit 2012 in der Hermes Gruppe tätig und begann seine Laufbahn bei der Hermes Transport Logistics GmbH als Bereichsleiter International Road Transport. Anschließend wechselte er im Jahr 2015 zur Hermes Germany als General Area Manager für die Region Hannover, wo er mit seinem Führungsteam die Standorte Hannover, Braunschweig, Bielefeld, Rheine, Bremen, Wilhelmshaven und Loxstedt führte sowie zusätzlich den Vertrieb in der Fläche, die Zustellorganisation sowie die Paketshops verantwortete.



„Marco Schlüter erzielte in seiner Region außerordentliche Erfolge und konnte mit diesen Ergebnissen einen sehr positiven Beitrag für das Unternehmen leisten“, sagt Kay Schiebur, Vorstand Services der Otto Group. „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Marco Schlüter in seiner neuen Position und wünschen ihm einen guten Start und viel Erfolg.“



Marco Schlüter kann auf eine langjährige Berufserfahrung im Bereich Logistik zurückblicken. Nach seiner Berufsausbildung und mehreren operativen Führungspositionen bei der Danzas GmbH sowie danach bei DHL, war er bei der Bauer Media Group als Bereichsleiter Logistik und Geschäftsentwicklung tätig. Später wechselte er zur CEVA Logistics GmbH, wo er als Senior Vice President Sales & Business Development für die Bereiche Sales, Solution-Design, Business Development sowie Marketing und Kommunikation verantwortlich war.