Hoffmann Group gewinnt German Design Award

Alle drei Produkte überzeugten die internationale Jury mit einem durchdachten Design, das Funktionalität und Ästhetik gleichermaßen verbindet. Der Garant ToolCar und das Garant Magnet-Messstativ haben bereits Anfang 2018 den iF Design Award erhalten. Anschließend gewann der Garant ToolCar auch den Red Dot Award.



Der Garant ToolCar aus der neuen GridLine-Serie hat laut Jury ein modernes, robustes Design, das zugleich mit einer hohen Funktionalität einhergeht. Verschiedene Module erlauben eine individuelle funktionale Gestaltung: Eine optionale Stromversorgung mit Schuko-Steckdosen liefert Energie für Elektrowerkzeuge und die Beleuchtung; Protektoren schützen Wagen und Werkstücke vor Beschädigungen; Lochwände und LED-Leuchten erweitern ihn zum vielseitig einsetzbaren Arbeitsplatz. Mithilfe seines ergonomischen 2K-Griffs lässt sich der ToolCar einfach und schnell von Ort und Stelle bewegen. Ein zentrales Schließsystem verriegelt zuverlässig Schubladen und Seitenfach.



Ein formal und funktional sauber gestaltetes Design macht auch das hydraulische Garant Magnet-Messstativ zum Gewinner. Das Produkt zum Halten und Positionieren von Messuhren und Fühlhebelmessgeräten ist mit einer hydraulischen Zentralklemmung sowie einem gummierten Handrad zur gleichmäßigen Fixierung sämtlicher Gelenke ausgestattet. Der Jury zufolge verleihen ihm seine markanten Formübergänge einen professionellen, hochwertigen und modernen Gesamteindruck, der den Anspruch an Präzision und Qualität sehr gut vermittelt. Dabei ist es angenehm leichtgängig und komfortabel in der Bedienung.



Als drittes Produkt hat außerdem die Garant Zugsäge den German Design Award 2019 gewonnen. Die kompakte Klappsäge überzeugte die Juroren mit ihrem ergonomischen 2K-Griff, der fest und sicher in der Hand liegt und eine optimale Kraftübertragung ermöglicht. Als „sehr gut“ wurden außerdem die verschiedenen einstellbaren Winkel des Sägeblatts bewertet. Das Zugsägeblatt mit Kreuzschliff-Trapezverzahnung hat eine widerstandsfähige Dünnschichtbeschichtung, damit Reibung und Spananhaftung besonders gering ausfallen. Damit eignet sich die Säge insbesondere für schnelle gerade Schnitte.



Der German Design Award zählt neben dem Red Dot und dem iF Award zu den renommiertesten Design-Wettbewerben weltweit und genießt weit über die Fachkreise hinaus hohes Ansehen. Vergeben wird der German Design Award vom Rat für Formgebung, der deutschen Marken- und Designinstanz. Der Rat wurde 1953 auf Initiative des Deutschen Bundestages als Stiftung gegründet. Seither unterstützt er die Wirtschaft dabei, konsequent Markenmehrwert durch Design zu erzielen. Das macht den Rat für Formgebung zu einem der weltweit führenden Kompetenzzentren für Kommunikation und Markenführung im Bereich Design. Zum exklusiven Netzwerk der Stiftungsmitglieder gehören neben Wirtschaftsverbänden und Institutionen auch Markenlenker namhafter Unternehmen.