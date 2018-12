Miebach realisiert Logistikzentrum

„Für die internationale Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit ist dieses Projekt ein wichtiger Meilenstein", sagt Dirk Giersiepen, geschäftsführender Gesellschafter von Gira Giersiepen anlässlich der Eröffnung. Die Versorgung der Produktion sowie die Belieferung der Kunden sind nun an einem Standort eng miteinander verzahnt. „Alles befindet sich auf einer Ebene mit idealem Warenfluss, vernetzt durch eine sehr leistungsfähige Kommissionier- und Lagerlogistik", so Giersiepen.



Mit dem neuen, 30.000 Quadratmeter großen Werk schafft das Elektroindustrie-Unternehmen die Voraussetzungen für weiteres Wachstum. „Kürzere Wege, intelligente Abläufe und eine verbesserte Prozesseffizienz werden zu einer deutlichen Produktivitätssteigerung führen", sagt Andreas Dürwald, Werkleiter Gira Giersiepen. „Die Anlage sichert unseren hohen Anspruch an den Service-Level. Bestellungen auch kundenindividuell hergestellter Artikel werden innerhalb von 24 Stunden ausgeliefert, bei Eingang bis 11 Uhr sogar noch am gleichen Tag“.



Um diesen Lieferservice zu erreichen, spielt die Effizienz der Anlage eine entscheidende Rolle. „Das neue Logistikzentrum verfügt über eine hohe Auslagerleistung sowie eine hohe Komponentenverfügbarkeit zur Versorgung der Vor- und Endmontagen. Zudem ermöglicht eine leistungsfähige Ware-zu-Person-Kommissionierung und Versandvorbereitung schnelle und stabile Prozesse in Richtung Distribution“. – sagt Dr. Wolfram Süssenguth, Geschäftsführer von Miebach Consulting Deutschland, über die Lösung.



Highlights der Lösung sind:

- Innovativ kombinierte Technologien zur Produktionsver- und entsorgung

- Automatische Paletten- und Behälterläger mit Mann-zur-Ware-Kommissionierung der Langsamdreher und integriertem Weiterreichsystem für die Schnelldreher

- Optimierter Pick&Pack-Prozess mit Case Calculation

- Pull-Logistik

- Optimiertes modulares Produktionslayout

- Vollständig mit SAP-EWM gesteuerte Abläufe