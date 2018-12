Hyster bietet Stapler mit Verbrennungsmotoren an

„Die Erweiterungen für die Hyster Fortens-Serie unterstützen Firmen bei Anwendungen entlang der Lieferkette“ sagt Matthew Allen, Product Manager bei Hyster Europe. „Um beispielsweise in Lagerhallen mit schlecht einsehbaren Kreuzungen oder hoher Geräuschkulisse Fußgänger vor sich nähernden Fahrzeugen zu warnen, können bei Hyster Fortens-Staplern sowohl vorne als auch hinten Fußgängerwarnleuchten angebracht werden.“



Fußgängerwarnleuchte zeigt Fahrtrichtung an

Eine andere optional erhältliche Funktion, die beim Fahren des Staplers automatisch aktiviert wird, projiziert einen blauen Lichtstrahl auf den Boden. Dieser zeigt an, dass sich ein Stapler in der Nähe befindet und in welche Richtung er fährt. Zu den weiteren zusätzlichen Ausstattungsmöglichkeiten zählen rote Begrenzungslichter an beiden Seiten des Staplers, die Fußgängern anzeigen, welchen Sicherheitsabstand sie zum Stapler einhalten sollten.



Die H2-3.5FT-Stapler lassen sich auch mit intelligenten Hi-Vis-Sitzgurten ausstatten. So kann der Betriebsleiter sofort erkennen, ob die Fahrer die Gurte angelegt haben. Gleichzeitig tragen sie dazu bei, dass Staplerfahrer von Fußgängern früher wahrgenommen werden. Um die Sicht bei schwachen Lichtverhältnissen zu verbessern, werden die Hyster® H2.0-3.5FT-Stapler jetzt serienmäßig mit LED-Leuchten geliefert.



Diese sind vor Witterungsbedingungen geschützt und unempfindlich gegen Stöße und Vibrationen. Eine weitere sinnvolle Ergänzung ist der optional erhältliche Panoramaspiegel. Zudem verfügen die H2.0-3.5FT-Stapler nun serienmäßig über eine Passwortfunktion. Dies verhindert die unbefugte Nutzung der Stapler. Gleichzeitig wird überwacht, wer welchen Stapler fährt, um Verantwortlichkeiten besser zuordnen zu können. Diese Funktionen können durch das Telematiksystem Hyster Tracker weiter ausgebaut werden. So kann der Hyster Tracker auch zur Kostenüberwachung und zur Fahrzeugauslastung beitragen.



Geschwindigkeitsbegrenzungen einhalten

Die für den Innen- und Außeneinsatz ausgelegten Hyster H2.0-3.5FT-Treibgasstapler eignen sich für das Handling beim Warenumschlag zwischen Außen- und Innenbereich. Zusätzlich kann ein Dachsensorsystem montiert werden. Dieses erkennt, wann sich der Stapler unterhalb einer Decke befindet und begrenzt die Staplergeschwindigkeit auf den festgelegten Wert. So werden zum Beispiel die Böden im Innenbereich vor Schäden geschützt und gleichzeitig Geschwindigkeitsbegrenzungen eingehalten.