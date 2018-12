Fiege siedelt sich in Emmerich an

„Wir werden noch diesen Monat den Bauantrag stellen und hoffen, zeitnah mit dem ersten Bauabschnitt beginnen zu können“, sagt Jan Fiege, Managing Director Real Estate Development bei Fiege. Im September 2019 sollen die ersten drei Hallen, die zusammen 32.000 Quadratmeter messen werden, in Betrieb genommen werden. In einem zweiten Bauabschnitt sollen noch einmal weitere 32.000 Quadratmeter Hallenflächen entstehen. Circa 75 Mitarbeiter wird Fiege für den neuen Standort in der ersten Phase fest anstellen – aus dem kaufmännischen und dem gewerblichen Bereich.



Konsumgüter werden gelagert, veredelt und verschickt

„In Emmerich werden wir für Kunden aus dem Bereich Konsumgüter tätig sein und dort die Ware unserer Kunden einlagern, kommissionieren, verpacken und versenden. Zudem werden wir für den Kunden unterschiedliche Mehrwertdienstleistungen erbringen und Qualitätskontrollen an den Produkten durchführen“, verrät Jan Fiege. Gleichzeitig betont er: „Die Neuansiedlung in Emmerich hat keine Auswirkungen auf den Standort Bocholt. Dieser bleibt erhalten. Der neue Standort in Emmerich hat für Fiege eine strategische Bedeutung. Besonders dadurch, dass er optimale Voraussetzungen für die Multichannel-Anforderungen unserer Kunden bietet.“ Von Emmerich aus wird Fiege für seine Kunden alle Absatzkanäle bedienen und Ware für den stationären Handel, den mobilen und den Onlinehandel verschicken.



Die Vergabe der Flächen im Gewerbegebiet Nettpark an den Logistikdienstleister Fiege freut auch die kommunalen Entscheidungsträger. „Seit 2016 konnten wir eine deutlich gestiegene Nachfrage nach dieser Fläche verzeichnen“, berichtet Arndt Wilms, Geschäftsführer der Erschließungsgesellschaft Emmerich am Rhein (EGE). Neben der optimalen trimodalen Verkehrsanbindung war die Fläche vor allem wegen ihrer Größe für Investoren interessant. „In der heutigen Zeit sind Flächen in dieser Größenordnung eine Seltenheit. Und wenn sie dann noch, wie in unserem Fall auf der grünen Wiese, ohne Altlasten, bebaut werden können, sind sie besonders attraktiv“, ergänzt Reinhard Barthel, ebenfalls EGE-Geschäftsführer.



Logistikstandort Emmerich gewinnt an Bedeutung

Zuletzt gab es mehrere Interessenten mit unterschiedlichen Konzepten – darunter auch Investorenmodelle von Projektentwicklern. „Wir haben uns letztlich für die Fiege Gruppe entschieden. Als traditionsreiches Familienunternehmen genießt Fiege einen sehr guten Ruf in der Logistikbranche. Wir glauben, dass das Unternehmen nachhaltig in Emmerich investieren und durch seine Logistiktätigkeiten vor Ort den Logistikstandort Emmerich weiter stärken wird“, so EGE-Geschäftsführer Arndt Wilms.



Auch Emmerichs Bürgermeister und Interimswirtschaftsförderer Peter Hinze freut sich über die Ansiedlung: „Durch das Engagement der Fiege Gruppe gewinnt der Logistikstandort Emmerich weiter an Bedeutung und es werden zahlreiche neue Arbeitsplätze in Emmerich entstehen.“