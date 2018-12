Warnung: Versorgungskollaps!

In einem Fünf-Punkte-Plan fordern fünf Verbände gemeinsame Anstrengungen von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Denn jährlich fehlen etwa 40.000 Fahrer, was inzwischen zu akuten Engpässen in der gesamten Logistikbranche führt. Dies hat gravierende Folgen für die gesamte deutsche Wirtschaft und die Gesellschaft und könnte zu einem Versorgungskollaps führen.



Die Verbände zeigen fünf zentrale Handlungsfelder auf, die schnellstens in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe unter Beteiligung aller relevanten Bundesministerien konkretisiert und umgesetzt werden müssen.



Zu den Handlungsfeldern gehören:



- Mehr Wertschätzung und eine Erhöhung der Attraktivität des Fahrerberufs

Neben einer ausreichenden Entlohnung sind nach Angaben der Verbände vor allem ein sicherer, moderner Arbeitsplatz und eine „Work-Life-Balance“ erforderlich.



- Verbesserung und Stärkung der Ausbildung und Qualifizierung

Ausländische Berufsqualifikationen sollten einfacher anerkannt, die Berufsausbildung attraktiver gestaltet und die Führerschein-Förderung für Quereinsteiger durch Bildungsgutscheine und steuerliche Förderung gestärkt werden, fordern die Logistiker.



- Imagekampagne

Ein Integrationsprogramm – inklusive Sprachförderung – soll zur Gewinnung von Quereinsteigern aus der EU oder Drittstaaten beitragen. Junge Menschen sollen außerdem vermittelt bekommen, dass der Beruf trotz fortschreitender Digitalisierung und Automatisierung keinesfalls überflüssig ist.



- Verbesserung der Infrastruktur

Die digitale, Straßen- und die Parkplatz-Infrastruktur müssen nach Ansicht der Initiatoren dringend optimiert werden.



- Umfassende Digitalisierungsstrategie

Die Prozesse im Transport- und Logistiksektor müssen vernetzter, smarter und effizienter werden. Voraussetzung dafür ist der flächendeckende Ausbau der digitalen Infrastruktur, damit die Wirtschaft u. a. dynamische Informations- und Steuerungssysteme verstärkt einsetzen kann.