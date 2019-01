Die Initiative „Die Wirtschaftsmacher” wächst weiter: Immer mehr Organisationen und Unternehmen schließen sich der Initiative deutscher Logistiker an. Zuspruch und Unterstützung erhalten die „Wirtschaftsmacher” nach eigenen Angaben verstärkt aus dem Bereich der Intralogistik. So hat im Dezember die Euroexpo Messe- und Kongress-GmbH einen „Letter of Interest” unterzeichnet. Auch die Anbieter SSI Schäfer und Still schlossen sich im Dezember 2018 den „Wirtschaftsmachern” als finanzielle Unterstützer an.



Zu den neu hinzugekommenen ideellen Trägern gehören auch das Logistik-Cluster Schwaben und das „House of Logistics and Mobility” (HOLM) am Frankfurter Flughafen. Als finanzielle Unterstützer haben außerdem die Logistikdienstleister Hellmann Worldwide Logistics, Müller - Die Lila Logistik und die Westdeutsche Getränkelogistik (Veltins) wie auch die Beratungsunternehmen A’PARI Consulting und die Logistikplaner von Logsol einen „Letter of Interest” unterzeichnet. Auch der Trailer-Hersteller Kögel gehört zu den Unterstützern der Initiative.



Bereits im November 2018 hatte sich mit Kühne + Nagel einer der großen Logistikkonzerne für die Unterstützung der Kampagne entschieden. Holger Ketz, Geschäftsführer Kühne + Nagel Deutschland ab 1. Januar 2019, sieht dabei vor allem folgende Aspekte: „Als drittgrößter Wirtschaftszweig in Deutschland genießt die Logistik einen nach wie vor eher unterdurchschnittlichen Ruf. Dieser wird weder dem Spektrum der Logistik, noch der Bedeutung des Wirtschaftssektors gerecht. Das Ansehen der Logistik in der Öffentlichkeit muss sich eindeutig verbessern und wir werden gemeinsam mit allen „Wirtschaftsmachern“, unseren Beitrag dazu leisten.“



Hierbei können die „Wirtschaftsmacher” nach eigenen Angaben aus dem Vollen schöpfen: Das Spektrum der Unterstützer umfasst nahezu alle Facetten der Logistikwirtschaft. Inzwischen beteiligen sich auch zahlreiche logistiknahe Verbände, Vereine, Medien und Unternehmen, insgesamt zählt die Initiative bereits rund 60 Partner. Sie haben finanzielle Unterstützung zugesichert und engagieren sich zudem als Multiplikatoren. Dazu gehören Konzerne wie Airbus, Beumer, BMW oder VW, Crown, Handelsunternehmen wie EDEKA oder Globus, Logistikdienstleister wie BLG, Duvenbeck, ITG, Kühne + Nagel, LOXXESS, Meyer Logistik, Seifert Logistics oder ZUFALL, Softwareunternehmen wie AEB, PSI, Siemens oder Timocom, aber auch Verbände und Netzwerke wie die Air Cargo Community Frankfurt, der BdKEP, die BVL, die Initiative Logistikimmobilien (Logix), der SLV oder das Stückgutnetzwerk System Alliance und weitere Unternehmen und ideelle Träger aus unterschiedlichen Bereichen.



Frauke Heistermann, Sprecherin der „Wirtschaftsmacher“, zeigt sich mit dem großen Interesse sehr zufrieden: „Auch nach dem offiziellen Launch der Initiative auf dem 35. Deutschen Logistik Kongress im Oktober in Berlin hält das starke Interesse an. Die vielen Neuzugänge, die aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen, lassen nur einen Schluss zu: Die Zeit für die erste übergreifende Image-Kampagne ist reif!” Ziel der Initiatoren ist es, im ersten Quartal 2019 eine angemessene Finanzierung auf die Beine zu stellen, damit die Kampagne wirksam in der Fläche ausgerollt werden kann. „Dieses Ziel werden wir auch erreichen. Wir freuen uns über jeden weiteren Unterstützer, der zusammen mit den vielen anderen Unternehmen einen Beitrag zum Imagewandel leisten möchte!”