In dem Gemeinschaftsunternehmen bündeln beide Firmen ab sofort ihre Kompetenzen aus der Intralogistik und dem Ersatzteil-Großhandel. Insbesondere im Independent After Market und dem E-Commerce sehen Jungheinrich und die Fricke-Gruppe in der Zusammenarbeit erhebliche Wachstumspotentiale.



Christian Erlach, Jungheinrich-Vertriebsvorstand: „Von der engen Zusammenarbeit zwischen Jungheinrich und Fricke profitieren vor allem unsere Kunden. Frickes langjährige Kompetenz im E-Commerce kombiniert mit Jungheinrichs Know-How in Fahrzeugbau und Service bietet großartige Möglichkeiten für eine besonders kundenfreundliche Ersatzteilversorgung.“