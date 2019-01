Aberle: Wurlitzer übernimmt die Führung

Nach mehr als drei Jahrzehnten Branchenerfahrung in der Intralogistik ist Volker Knuff, Geschäftsführer der Aberle Logistics GmbH, Leingarten, zum Jahresbeginn 2019 in den Ruhestand gegangen. Zum 1. Januar 2019 übernahm Jörg Wurlitzer die Nachfolge von Volker Knuff in der Geschäftsführung der Aberle Logistics GmbH. Bis zu seinem Eintritt in die Geschäftsführung der Aberle Logistics GmbH war er in verschiedenen Positionen als Sales Manager, Projektleiter und Sales Director erfolgreich verantwortlich für die Leitung von weltweiten Automationsprojekten in der Intralogistik. Dazu gehörten auch die Erschließung neuer Vertriebsgebiete sowie das Recruiting und die Führung von internationalen Projektteams.



Zeitgleich mit seinem Unternehmenseintritt hat die Aberle Logistics GmbH im Gewerbegebiet Mainfrankenpark, Dettelbach bei Würzburg, einen weiteren, 700 m2 großen Standort eröffnet. „Der neue Standort in Dettelbach wird neben der Aberle Logistics zusätzlich als Kompetenzcenter Systemdesign für die Körber Logistik-Systeme weltweit fungieren“, hebt Jörg Wurlitzer hervor, der die Aberle Logistics GmbH in seiner neuen Funktion von Dettelbach aus leiten wird.