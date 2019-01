Konecranes übernimmt MSAURfördertechnik

Konecranes hat Anfang Januar 2019 die MSAURfördertechnik GmbH übernommen. Das Unternehmen aus Kaisersesch bei Koblenz ist auf Serviceleistungen für Krananlagen in der Region Eifel und dem Neuwieder Becken spezialisiert. Mit der Über­nahme von MSAURfördertechnik wird Konecranes nach eigenen Angaben die langjährigen Kundenbeziehungen fortführen und erweitert sein bundesweites Servicenetz mit einem erfahrenen Team am neuen Standort Kaisersesch.



„MSAURfördertechnik bietet hervorragenden Service, kompetente Beratung und Modernisierungsleistungen. Das zeigt sich vor allem in den gewachse­nen und intensiven Kundenbeziehungen, die wir natürlich mit dem bisherigen Team um Marc Saur gerne weiterführen. Gleichzeitig verdichten wir mit dem Standort Kaisersesch unser bundesweites Servicenetz und erweitern dort das Leistungsportfolio“, sagt Nico Zamzow, Vice President Industrial Service EMEA Central bei Konecranes. Er betont: „Das bedeutet selbstverständlich herstellerunabhängige Serviceleistungen wie an allen Konecranes-Stand­orten. Das Know-how des jungen Serviceteams von MSAURfördertechnik zur Demag Produktpalette steht unseren Kunden weiterhin uneingeschränkt zu Verfügung.“