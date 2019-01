Eurodis verstärkt Service in Polen

Vor Geis hat DHL die Eurodis-Sendungen in Polen zugestellt. „Der Wechsel erhöht die Zustelloptionen in Polen und die Sendungsmenge im Netzwerk“, sagt Christian Knoblich. Er ist Geschäftsführer der Eurodis GmbH, Weinheim, die das Transportnetz für Pakete und Paletten steuert. „Mit seiner Leistung und Qualität erfüllt Geis in Polen unsere Standards zu 100 Prozent. Außerdem passt die Bandbreite des Service perfekt zu uns, weil Geis sowohl B2B- als auch B2C-Sendungen zustellt, Gefahrgutsendungen und Abholungen genauso managt wie Retouren oder Nachnahmen.“



Die Geis Group betreibt in Polen ein flächendeckendes Netz für Transporte von Gütern in Paketen und auf Paletten. Daneben bietet sie Lagerlogistik, Teil- und Komplettladungstransporte sowie Luft- und Seefracht. An 36 Standorten mit insgesamt 83.000 Quadratmetern Logistik- und Handlingfläche beschäftigt Geis rund 1.000 Mitarbeiter. Sie erwirtschaften einen Jahresumsatz von 60 Millionen Euro. „Wir freuen uns, jetzt Eurodis-Partner zu sein“, sagt Daniel Knaisl, Geschäftsführer bei Geis Polen. „Das bestätigt einerseits unsere hohe Qualität und Leistungsfähigkeit in Polen und gibt uns andererseits Zugang zu einem europäischen Netzwerk mit starken nationalen Partnern, die unsere Exportpakete übernehmen.“