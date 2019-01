Späth ist Geschäftsführer bei FAB

Zum neuen Geschäftsführer wurde der bisherige Prokurist und kaufmännische Leiter, Werner P. Späth bestellt. Er ist seit Oktober 2015 im Unternehmen und Mitglied der Geschäftsleitung. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und werde alles daran setzen, die FAB in eine erfolgreiche Zukunft zu führen und die Marke FAB weiter zu stärken.“ Werner Späth ist 28 Jahre alt und studierte nach seiner Ausbildung an der DHBW in Lörrach im Studiengang BWL, Spedition und Logistik, anschließend absolvierte er sein Masterstudium an der HFWU in Nürtingen im Studiengang Unternehmensführung.