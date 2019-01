Lithium-Ionen-Großauftrag für Linde MH

Die BLG-Gruppe sorgt dafür, dass alles zur richtigen Zeit am richtigen Ort ankommt. In seinem Bremer Logistikcenter für Autoteile hält das Unternehmen verschiedenste Fahrzeugkomponenten wie Blech-, Seiten- und Kleinteile vor und verschifft diese über Bremerhaven in alle Welt.



Von den dort eingesetzten Flurförderzeugen wird eine hohe Verfügbarkeit im intensiven Schichtbetrieb verlangt. Bisher machte das bei den eingesetzten Elektro-Geräten nicht nur tägliche Wechsel der Blei-Säure-Batterien notwendig, sondern es musste auch ein großer Batteriepool vorgehalten werden, der viel Platz benötigte. Fahrten zum zentralen Wechselbereich kosteten die Bediener wertvolle Zeit – genau wie der Batteriewechsel selbst. Aufwendungen für Service und Wartung der Batterien verursachten darüber hinaus fortlaufende Kosten.



Bei der jüngsten Ausschreibung suchten die Flottenverantwortlichen deshalb nach Einsparpotenzialen – und fanden diese in der Lithium-Ionen-Technologie von Linde Material Handling, einem Komplettsystem aus Fahrzeug, Batterie und Ladegerät. Die Verfügbarkeit der Geräte lässt sich durch regelmäßiges Zwischenladen der Lithium-Ionen-Batterien deutlich erhöhen, was Batteriewechsel überflüssig macht. Hinzu kommt eine im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien bis zu 30 Prozent bessere Energieausbeute. Zudem gibt es statt eines zentralen Wechselbereichs zukünftig dezentrale Ladegeräte in der Nähe der Arbeitsplätze. Selbst kurze Pausen können konsequent genutzt werden, um die Geräte mit neuer Energie zu versorgen.



Weiterer Pluspunkt der Lithium-Ionen-Komplettlösung von Linde Material Handling: Nicht nur die Batterie als Einzelkomponente, sondern das Gesamtsystem aus Fahrzeug, Batterie und Ladegerät trägt das CE-Gütesiegel. Die wird außerdem durch ein sogenanntes Multi-Level-Sicherheitssystem gewährleistet, das sowohl auf Zell-, Modul- als auch Batterieebene ansetzt. Das intelligente Batteriemanagementsystem sorgt gleichzeitig für eine optimale Nutzung des Energiespeichers und beugt Schäden durch Überdruck, Überhitzung sowie Über- beziehungsweise Tiefenentladung vor.