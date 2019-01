Lyko Group AB investiert in Lagerlösung von SSI Schäfer

Die Online-Marktführerschaft von Lyko und die 38 eigenen Einzelhandelsgeschäfte erzielen ein kontinuierliches und schnelles Wachstum in den Märkten in Schweden und Norwegen. Die Bewältigung dieses starken Wachstums, einer Strategie zur geografischen Ausdehnung und einer großen Anzahl an Artikeln sowie die Beibehaltung des hohen Niveaus im Kundenservice waren für Lyko ausschlaggebend, ihre Lagerprozesse effizienter zu gestalten.



Lyko hat angekündigt, die Lagerhaltung in Zukunft mithilfe des weltweit führenden Anbieters von Logistiklösungen, SSI Schäfer, zu sichern. SSI Schäfer wird für Lyko ein hochmodernes Logistikzentrum auf einer Fläche von 10.000 m² realisieren, darunter auch ein 5-gassiges Shuttle-System, das die Lyko-Kunden mit etwa 50.000 unterschiedlichen Schönheitsprodukten versorgen wird. Im Einklang mit den nordischen Arbeitsschutzanforderungen, werden die Ware-zur-Person-Arbeitsplätze nach dem ergonomics@work! Prinzip von SSI Schäfer installiert. Eine Behälter- und Kartonfördertechnik dient als effiziente Verbindung der unterschiedlichen Lagerbereiche. Außerdem wird die Logistiksoftware Wamas von SSI Schäfer transparente Lagerprozesse steuern und kontrollieren.



Durch die Partnerschaft mit SSI Schäfer kann Lyko nicht nur die Produktivität und Lagerkapazität erheblich steigern, sondern auch die Kommissionierleistung verbessern. Mit konsistenten und optimierten Prozessen wird darüber hinaus eine allgemeine Bedienerfreundlichkeit geschaffen.



Das Go-Live der Anlage ist für Anfang 2020 geplant.