Studie: KI soll Menschen unterstützen

Gut drei Viertel der Unternehmen in Deutschland bewerten künstliche Intelligenz (KI) als wichtiges Zukunftsthema. Rund jede zweite Firma verfügt aktuell sogar über erste praktische Erfahrungen und setzt KI-Technologien in Teilbereichen ein. Das ist das Ergebnis einer Studie des IT-Dienstleisters DXC Technology, die über ein Marktforschungsinstitut durchgeführt wurde. In welche Einsatzfelder wollen die Chefetagen aber in den kommenden zwei Jahren investieren, um mit KI erfolgreich zu sein? Antworten auf diese und andere Fragen gibt die Studie „Artificial Intelligence“ von DXC Technology. Dafür wurden von einem Marktforschungsinstitut 500 Führungskräfte in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit Entscheidungsbefugnis bei der digitalen Transformation befragt.



Die Menschen bei ihrer Arbeit besser zu unterstützen, wird von den Entscheidern zwischen Nordsee und Alpen als wichtigstes Investitionsziel für den Einsatz künstlicher Intelligenz genannt (82 Prozent). Darüber hinaus wollen die Firmen vorrangig in smarte Algorithmen investieren, mit denen sich Prozesse automatisieren lassen (77 Prozent) und neue Angebote entwickelt werden (77 Prozent). Die große Mehrheit nimmt zudem Geld in die Hand, um den Kundenservice proaktiv möglich zu machen (76 Prozent).



„KI wird in vielen Business-Bereichen zu einem immer wichtigeren Produktionsmittel“, sagt Bruno Messmer, Leiter der Digital Strategie Beratung bei DXC Technology. „Dank den Fortschritten bei der Mustererkennung, die für die automatische Analyse von Texten und Bildern von großer Bedeutung ist, wird die Technologie immer stärker dafür eingesetzt, Arbeiten zu übernehmen, die die Menschen entlasten. Die Fähigkeiten von KI Systemen übertreffen bereits heute in gewissen Bereichen die Fähigkeiten von Menschen, so dass Mitarbeiter von Routinearbeiten entlastet und ihre Zeit, Energie und Talente für sinnvollere Aufgaben genutzt werden können“, sagt Bruno Messmer.