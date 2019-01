Jungheinrich übernimmt ISI Automation

Mit den Produkten ISIPlus und ISIPro wird das Portfolio im Bereich zwischen ERP und Shopfloor erweitert. Dr. Rosenbach, Vorstand Logistiksysteme bei Jungheinrich, sagt: „Wir werden die ISI Automation und die Standorte Lemgo und Extertal stärken und haben das klare Ziel, das Geschäft mit allen bestehenden und künftigen Kunden auf diesem wichtigen Gebiet der Digitalisierung weiter auszubauen.“



Die bisherigen Geschäftsführer der ISI Automation Frank Marek und Volker Sasse werden das Unternehmen auch unter neuer Jungheinrich-Mehrheitseigentümerschaft weiterführen und stehen so für Kontinuität. Dazu erklärt Frank Marek: „In einem Markt der Chancen im internationalen Wettbewerbsumfeld ist diese Beteiligung ein bedeutender Schritt für die strategische Entwicklung der ISI Automation am Standort in Ostwestfalen/Lippe."