Herr Weidenmüller, wie digital ist die Logistikbranche im Vergleich zu anderen Branchen?

Björn Weidenmüller: Die Transport- und Logistikunternehmen fahren vielen anderen Branchen in Sachen Digitalisierung voraus – das beobachten wir seit vielen Jahren. Auch in unserer Studie Digitalisierungsindex Mittelstand 2018 liegt die Logistikbranche mit 61 Punkten sechs Punkte über dem gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt. Die Durchschnittsunternehmen aus dem Logistikbereich sind schon weit. Die Digital Leader, also jene zehn Prozent der Unternehmen, die besonders stark digitalisiert sind, erreichen mit 91 sogar beinahe das Optimum von 100 Punkten.



Welchen konkreten Nutzen hat die Logistikbranche von der Digitalisierung?

Unser Digitalisierungsindex belegt, dass sich das digitale Engagement für die Unternehmen auszahlt: 87 Prozent der Firmen, die Cloud-Services nutzen, konnten damit ihre Kosten senken. Auch das Internet der Dinge macht das Transportwesen erfolgreicher. Mit den Verkehrsdaten ihrer vernetzten Lkw können die Betriebe ihre Routen besser planen, behalten mit Sensordaten die verderbliche Fracht ihrer Handelskunden genauer im Auge. 35 Prozent der befragten Unternehmen nutzen bereits die IoT-Technologie, können ihren Fuhrpark in Echtzeit überwachen und für ihre Kunden aus der Industrie viel leichter sicherstellen, dass deren Produkte termingerecht ihr Ziel erreichen. Big Data liefert ein lückenloses Bild der Logistikprozesse und sorgt für mehr Transparenz in der Lieferkette. 24 Prozent der Unternehmen werten die Daten aus Fahrzeugen, von mobilen Endgeräten, Fördertechnik oder Sensoren daher schon systematisch aus, 32 Prozent sind an der Umsetzung.



Sind die Mitarbeiter in Logistikunternehmen fit für die Digitalisierung?

44 Prozent der Befragten aus dem Transport- und Logistikbereich halten laut Digitalisierungsindex Mittelstand ihre Mitarbeiter für optimal qualifiziert. Aber die Unternehmen wissen, dass sie weiter in die digitale Kompetenz ihrer Beschäftigten investieren müssen: 50 Prozent bieten interne, 29 Prozent externe Schulungen an. Allerdings bleiben leider 18 Prozent der Betriebe bislang untätig. Besonders wichtig sind den Unternehmen übrigens Kenntnisse zu Datensicherheit und Datenschutz sowie IT-Sicherheit und der versierte Umgang mit digitalen Geräten und Anwendungen.



Und was steht aus Ihrer Sicht bei der digitalen Transformation von Unternehmen im Vordergrund: Technik oder Prozesse?

Beides ist wichtig – und gleichzeitig noch viel mehr. Die digitale Transformation lässt sich nie nur auf neue Technik oder digitale Prozesse begrenzen. Sie ist weder ein reines Infrastruktur- noch ein ausschließliches Organisationsprojekt. Wir müssen die digitale Transformation als umfassenden kulturellen Wandel auf allen Ebenen des Unternehmens verstehen. Die Transport- und Logistikunternehmen sind da längst dran. Seit gut 20 Jahren nutzen sie Telematik-Systeme. Dass sie in Sachen Internet der Dinge gegenüber der Industrie einen Vorsprung haben, liegt natürlich auch daran, dass sich das Retrofit-Prinzip, die Nachrüstung mit Track & Trace-Modulen, bei ihren Trailern viel leichter umsetzen lässt als in hochautomatisierten Maschinenparks. Hinzu kommt, dass öffentliche Programme wie De-Minimis des Bundesamts für Güterverkehr den Erwerb von Telematiksystemen fördern, weil sie die Effizienz steigern, die Routen optimieren und sich gesetzliche Auflagen wie Tachodaten-Archivierung oder die Dokumentation der Lenk- und Ruhezeiten damit viel einfacher erfüllen und kontrollieren lassen. In diesem Jahr treten EU-Verordnungen in Kraft, die zum Beispiel der Rückverfolgung von Medikamenten dienen. Sie setzen einen hohen Grad an Automatisierung und Transparenz voraus. Bei der Produktion genauso wie beim Transport.



Wie wird sich das Thema in den nächsten Jahren entwickeln?

Immer mehr Transportunternehmen werden auf Telematik setzen und auch ihre schon vorhandenen Lkw „retrofit“, also zukunftstauglich machen. Der „digitale Lkw“ wird die Branche weiter stark verändern: Denken Sie an die Laster, die künftig mit der Infrastruktur und mit anderen Fahrzeugen kommunizieren, generell an das autonome Fahren. Eine wichtige technische Innovation ist auch die Ferndiagnose bei technischen Problemen: Damit können die Transportunternehmen in Zukunft die Instandhaltung effektiver planen. Die Fahrzeuge melden anstehende Wartungsintervalle oder aktuelle technische Probleme direkt an die Zentrale. Firmen vermeiden unnötigen Zeitverlust. Dank integrierter Logistikketten mit voll automatisierten Frachtenbörsen in Echtzeit wird die Auslastung immer besser. Schon jetzt sehen viele Unternehmen das Geschäftsmodell Telematik als Erweiterung ihres Markts.



Können Sie das an einem Beispiel erläutern?

Nehmen Sie etwa die Schmitz-Cargobull AG. Der Familienbetrieb aus dem Münsterland,europäischer Marktführer im Nutzfahrzeugbau, produziert für seine Kunden nicht nur Sattelauflieger, Aufbauten oder Anhänger. Sondern bietet mit TrailerConnect auch einen selbst entwickelten Telematikservice an. Vorteil für die Kunden: Sie haben damit die volle Kontrolle über ihren Fuhrpark und können das Service-Portal auch von unterwegs nutzen. Also ihre Fahrzeugkapazitäten besser nutzen oder Leerfahrten vermeiden. Und weil sie den Reifendruck sogar aus der Ferne kontrollieren können, senken sie damit ihren Kraftstoffverbrauch. Sensoren, die an Türen, im Tank oder im Laderaum befestigt sind, erheben die Daten des Trailers und senden sie über Mobilfunk in ein Rechenzentrum der Telekom. Dort werden sie miteinander verknüpft und stehen den Kunden in Echtzeit zur Verfügung. Kurz: Ein beeindruckendes Beispiel, das zeigt, warum Logistikunternehmen zu den digitalen Tempomachern der deutschen Wirtschaft zählen. Und dass es sich lohnt, auch ein erfolgreiches, eingespieltes Geschäftsmodell digital zu erweitern.



Vielen Dank für das Gespräch!