Rotterdamer Hafen mit Vertreter in Hamburg

Der Hafenbetrieb Rotterdam hat Michiel Messchaert zum Vertreter des Hafenbetriebs Rotterdam in Hamburg ernannt. Messchaert, der als Niederländer bereits seit 20 Jahren in Hamburg lebt und arbeitet, ist damit persönlicher Ansprechpartner für Reedereien, Verladeunternehmen, Speditionen, Operatoren, Carrier, die Industrie, Behörden und Organisationen in der Region Hamburg.