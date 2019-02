VanRiet: Rik van den Boog tritt zurück

Die Geschicke des Unternehmens der Material Handling Systems Inc. (MHS) verantworten vorläufig CFO Johan Verhoeff, Director of Sales & Marketing Kai Ramadhin und Director of Lifecycle Performance Services Thomas van Workum. Das Trio ist bereits seit einigen Jahren für VanRiet tätig. Nach einer neuen dauerhaften Geschäftsleitung wird derzeit gesucht.