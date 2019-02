Interview: Ladung auf Straße, Gleis und See richtig sichern – doch wie?

Frau Werner, warum ist es so wichtig, die Ladung richtig zu sichern?

Ob beim Transport per LKW, in Güterwagons oder Überseecontainern: Auf das Ladegut wirken enorme Kräfte ein. Vollbremsungen, Beschleuni­gungen oder Ausweichmanöver auf der Straße bringen unzureichend fixierte Fracht leicht ins Rutschen, mit oft schwerwiegenden Folgen. 1.673 Unfälle gab es laut Verkehrspolizei 2017 in Deutschland aufgrund von schlecht gesicherter Ladung. Bei rund 36 Prozent der Unfälle wurden Menschen verletzt. Doch Fehler bei der Ladungssicherung lassen sich vermeiden.



Was kann man tun, um diese Fehler zu vermeiden?

Das fängt schon bei der Auswahl der Hilfsmittel an, denn für verschiedene Transportwege gelten verschiedene Richtlinien und Normen. Für den Transport in Überseecontainern und als Bahnfracht werden oft Lashbänder zum Verzurren genutzt. Sie sind kostengünstig, einfach einsetzbar, zur Einmalnutzung vorgesehen und können große Lasten sicher halten. Beim Straßentransport dürfen Lashbänder nicht eingesetzt werden. Hier sind zwingend Spanngurte erforderlich, die nach der Norm EN 12 195 zugelassen sind. Das gilt auch für Wechselbrücken, die von Schiff oder Zug auf LKWs verladen werden. Für eine optimale Ladungssicherung kommt es in der Praxis auf die Kombination von formschlüssiger und kraftschlüssiger Ladungssicherung an.



Formschlüssige Ladungssicherung – was ist damit gemeint?

Bei der formschlüssigen Ladungssicherung wird das Ladegut direkt bis an Laderaumbegrenzungen wie Stirnwand, Bordwand oder an Rungen verladen. Kann das Ladegut nicht lückenlos verladen werden, lässt sich der Formschluss etwa mit Spanngurten und Lashbändern erreichen. Verzurrt mit Kopf- oder Buchtlasche, Schräg- oder Diagonalverzurrung wird die Ware effektiv gegen seitliche Fliehkräfte bei Kurvenfahrten und Trägheitskräfte beim Beschleunigen und Bremsen gesichert. Und vor der Verladetür von Frachtcontainern lässt sich etwa mit Lashsystemen einfach und schnell formschlüssige Sicherheit erreichen.



Und die kraftschlüssige Ladungssicherung?

Bei der kraftschlüssigen Ladungssicherung wird das Ladegut mithilfe von Spann- oder Zurrgurten auf die Ladungsfläche gepresst. Dieses Niederzurren erhöht die Gewichtskraft und damit die Reibungskraft des Ladegutes. Das wirkt Verrutschen entgegen. Mit Antirutschmatten oder Ladungsstoppern bei Holzladeflächen in Containern lässt sich die Reibungskraft des Ladegutes zusätzlich erhöhen. Beim Niederzurren sind dann weniger Zurrgurte notwendig. Das spart Zeit und Kosten.



Vielen Dank für das Gespräch!