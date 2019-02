Wechsel an der Führungsspitze

Die Vorstandsmitglieder haben auf der ersten Sitzung des Jahres am letzten Freitag den 46-jährigen Lufthanseaten einstimmig mit der Verantwortung für die Arbeit der Community betraut. Er folgt in dieser Funktion Sören Stark nach, der zum Jahresbeginn in den Vorstand bei der Lufthansa Technik nach Hamburg gewechselt ist. „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Harald Gloy und seine Impulse für unsere Arbeit“, betont der Hauptgeschäftsführer der Community Joachim von Winning. „Er bringt neben seiner fundierten fachlichen Berufsexpertise auch maßgebliche Erfahrungen im ehrenamtlichen Engagement rund um die Luftfahrt mit.“ Harald Gloy ist seit Anfang des Jahres neuer Operations-Vorstand bei der Lufthansa Cargo AG.



Während seiner letzten Berufsstation bei der Lufthansa Technik AG war er Mitglied des Vorstandes von Hamburg Aviation e.V. und Mitglied des Aufsichtsrates des Zentrums für angewandte Luftfahrtforschung GmbH in Hamburg. Gerade dieser Blick über den Tellerrand durch den gelernten Wirtschaftsingenieur soll die Arbeit der Frankfurter Luftfrachtfürsprecher weiter voranbringen. Dabei werden in diesem Jahr zwei Schwerpunkte die Community maßgeblich beschäftigen: Zum einen ist das die Unterstützung der Mitgliedsunternehmen mit Impulsen beim Recruiting von Fachkräften und der Profilierung von Arbeitgebermarken am Standort Frankfurt. Zum anderen sieht die Community die Digitalisierung mit ihren vielfältigen Herausforderungen als Triebwerk für die Luftfracht der Zukunft: für schnellere und überprüfbare Prozesse.



Hierzu plant die Community für das Frühjahr die Etablierung eines Air Cargo Digitisation Catalyst (ACDC), einer Plattform der Mitgliedsunternehmen zum Ideenaustausch rund um das Thema Digitalisierung.