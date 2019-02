Continental gewinnt VDA Logistik Award

Nicht nur Fahrzeuge werden immer vernetzter und kommunizieren untereinander und mit ihrer Umwelt, auch die stetig komplexer werdenden Lieferketten von Continental profitieren von der Digitalisierung. Intelligentes Supply Chain Management erlaubt dabei eine noch strategischere Koordination des Lieferantennetzwerks und hilft beispielsweise, Rohmaterialengpässe frühzeitiger zu erkennen, zu vermeiden oder deutlich besser zu bearbeiten.



Mit „Supply Risk Management 4.0“ hat Continental ein Konzept entwickelt, mit dem das Versorgungsrisiko deutlich reduziert wird. Dafür setzt das Unternehmen auf eine Cloudlösung mit intelligenten Algorithmen, mit der die Experten für Risikomanagement in kürzester Zeit erkennen können, ob Engpässe durch den Ausfall von Materiallieferungen drohen. Gegenmaßnahmen wie die Neuverteilung von Lagerbeständen oder Produktionsprogrammen können so rechtzeitig ergriffen und Lieferausfälle zum Kunden vermieden werden. Zudem wird die Vorlaufzeit bis zur Information bei möglichen Lieferausfällen deutlich verkürzt – von Tagen auf Stunden.



Darüber hinaus ermöglicht diese Lösung den Aufbau eines ganzheitlichen Risikomanagements für die Bauteileversorgung und dient als vollintegrierte Schnittstelle zwischen Continental und seinen Lieferanten. Unterstützt wird die Risikoprävention durch fortschrittliche Ansätze aus dem Bereich Data Analytics (Data Mining, Descriptive & Predictive Analytics, Alerts) sowie dem Einsatz von Big Data- und Cloud-Technologien.



„Unsere Vision der digitalen Lieferkette wird durch das Risikomanagements 4.0 zur Realität. Mit unserer vernetzten Supply Chain erreichen wir mehr Effizienz und Sicherheit und können auf die immer komplexer werdenden Bedingungen agil reagieren“, erklärt Jürgen Braunstetter, Leiter Supply Chain Management Automotive bei Continental. „Ich bin sehr stolz, dass das gesamte Continental-Team die Jury des VDA Logistik Awards mit seiner außergewöhnlichen Leistung überzeugen konnte.“



Bernhard Mattes, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), betonte bei der Preisverleihung im Rahmen des Forums Automobillogistik in Frankfurt: „Der VDA Logistik Award zeichnet Logistikprojekte aus, die Vorbildcharakter für die gesamte Industrie haben und zeigen, welchen entscheidenden Beitrag die Automobillogistik für den Erfolg unserer Industrie leistet. Die diesjährigen Preisträger zeigen mit ihrem Konzept in beispielhafterweise, wie schnell die Automobilindustrie bei der Digitalisierung ihrer Supply-Chain vorwärtskommt. Das Siegerkonzept zeigt in vorbildlicher Weise, was digitales, vernetztes Supply Chain Management 4.0 leisten kann.“



Mit dem neuen Konzept erzielt Continental bereits signifikante Ergebnisse. Neben der Erhöhung der Prozesstransparenz und frühzeitiger Meldung etwaiger Versorgungsengpässe entstehen Kosteneinsparungen in der Supply Chain.