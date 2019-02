Zukunft gesichert

Für den Maschinen- und Anlagenbau ist KI eine Schlüsseltechnologie, um weltweit weiter wettbewerbsfähig und erfolgreich zu sein. KI braucht aber auch politische Intelligenz und deshalb üben die niedersächsischen Unternehmen den Schulterschluss mit Minister Althusmann. "Mit dem großen Know-how der deutschen Maschinenbauer im Rücken wollen wir in Niedersachsen gemeinsam unsere Chancen nutzen, um mit KI- Anwendungen eine führende Rolle auch weltweit einzunehmen“, sagte der Minister am Ende des Branchendialogs in Rosengarten.



"Wir müssen die Chancen für unsere Industrie jetzt nutzen und die Führungsrolle in unserer Branche verteidigen", erläuterte Andreas Böttner bei einem Betriebsrundgang in seinem Unternehmen, der E&K Automation GmbH in Rosengarten. „Wir haben digitale intelligente Lösungen entwickelt, mit denen wir unsere Kunden mit neuen Systemlösungen bedienen können und die Kundenanforderungen und Serviceleistungen in Zukunft mit KI voraussagen möchten“, sagte Böttner.



Dr. Jörg Mutschler, Geschäftsführer VDMA Nord, zeigte sich zufrieden: "KI ist eine Schlüsseltechnologie, um unseren Vorsprung in der industriellen Produktion ausbauen zu können. Im Industrieland Deutschland und hier in Niedersachsen wird eine erfolgreiche Umsetzung der KI-Strategie wesentlich über den Maschinenbau führen. Die heutige Veranstaltung hat gezeigt, wie wichtig der Informationsaustausch und die konstruktive Diskussion zwischen Politik und Wirtschaft für den Standort ist. Wir danken Minister Althusmann für sein großes Engagement."