Paki übernimmt Pooling-Sparte von vPool

Der Pooling-Experte Paki, Teil der holländischen Faber Halbertsma Gruppe, verkündete die Übernahme der Pooling-Sparte der deutschen Unternehmensgruppe vPool. Die neue Gesellschaft, die fortan unter dem Namen vPool Logistics GmbH firmiert, führt die Ladungsträgerkonten der Kunden und Partner ohne Unterbrechung fort. Alle Guthaben bleiben erhalten. Die Mitarbeiter des Poolingbereichs von vPool werden in die neue Gesellschaft übernommen und verbleiben am Standort in Wörnitz, so dass die Kunden und Partner weiterhin zuverlässig, schnell und flexibel vom vPool Team bedient werden.



Christian Agasse, Geschäftsführer von Paki Logistics, stellt heraus: „Die Pooling-Sparte von vPool mit ihren Euro-Fleisch-Kisten und H1-Paletten ist eine optimale Ergänzung unseres Portfolios, mit der wir unsere Stellung im fleischverarbeitenden Gewerbe ausbauen und stärken sowie von hohen Synergieeffekten im Vertrieb profitieren können. Wir freuen uns, ein hochqualifiziertes und erfahrenes Team in der Paki-Familie begrüßen zu können. Es bringt nicht nur langjährige Kundenorientierung auf höchstem Niveau und viel Knowhow mit, sondern fügt sich mit seinem hohen Anspruch an Qualität und Nachhaltigkeit auch hervorragend in unsere Unternehmensphilosophie ein.“