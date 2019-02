Partner: I.D. Systems und Jungheinrich

Im Mittelpunkt der Liefervereinbarung stehen I.D. Systems intelligente PowerFleet-Flottenmanagement-Applikationen, mit denen Jungheinrich sein Angebot an digitalen Systemen für Flurförderzeuge erweitert.



Beide Unternehmen sind Lösungsanbieter für die Intralogistik. Die Jungheinrich AG ist Spezialist, wenn es um innovative Flurförderzeug-, Lager- und Materialflusstechnologien geht, und I.D. Systems im Bereich des Flottenmanagements und Industrial Internet of Things (IIoT).



"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Jungheinrich, einem der weltweit erfolgreichsten Intralogistikunternehmen", sagt Chris Wolfe, CEO von I.D. Systems. "Dies ist eine langfristige Partnerschaft und für uns die Verpflichtung, Jungheinrich und seinen internationalen Kunden innovative Flottenmanagementsysteme der aktuellen und nächsten Generation bereitzustellen - maßgeschneidert auf die spezifischen Jungheinrich-Fahrzeuge- und Betriebsanforderungen."



Verbunden mit den herstellerneutralen Telematik-Anwendungen der PowerFleet® Managementsysteme ist Jungheinrich zukünftig in der Lage, seinen Kunden bestmögliche Systeme zu bieten, ihre Gemeinkosten zu reduzieren, die Sicherheit und Compliance ihrer Flotte zu erhöhen und Prozesse zu harmonisieren.