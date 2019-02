Revolution in Halle 9

Mit einem neuen Fahrzeugkonzept will der Hamburger Intralogistikexperte mehr Umschlagsleistung, mehr Sicherheit und mehr Effizienz ins Lager seiner Kunden bringen. Am ersten Messetag um 9:30 Uhr wird das Fahrzeug als Weltpremiere in Halle 9 feierlich enthüllt. Die Hamburger zeigen noch zwei weitere Produktpremieren auf ihrem Stand, der der größte auf der Messe ist. »Auch 2019 wird Jungheinrich die Messebesucher von seiner geballten Innovationskraft überzeugen«, sagt Jungheinrich-Vertriebsvorstand Christian Erlach.



