Wendiger Elektrostapler

Der Hersteller verspricht Bestleistungen bei Komfort, Ergonomie und Produktivität. »Kein anderer Gabelstapler kann so sicher, schnell und problemlos auf kleinstem Raum wenden«, schreibt das Unternehmen. Die Stapler sind mit Sensitive Drive System (SDS), dem Intelligenten Kurvenkontrollsystem (ICS), einstellbaren Leistungsmodi, Passive Sway Control und Freisicht-Design ausgestattet. Kunden und Interessierte finden Mitsubishi Forklift Trucks in Halle 10 an Stand D61.



www.mitsubishi-gabelstapler.de