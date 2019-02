Voll vernetzt

Das Unternehmen zeigt, wie sich einzelne Komponenten konfigurieren lassen und dabei die Komponenten so vernetzt werden, dass eine effizient wirkende teil- oder voll automatisierte Intralogistikanlage (Halle 1, Stand C05) entsteht. Das modulare Ami-Komponentenprogramm, das in Halle 3 an Stand C66 präsentiert wird, umfasst manuelle und angetriebene Fördertechnikkomponenten für den Transport leichter und schwerer Güter. Messeneuheit im Bereich der Komponenten ist eine Scheren?rollenbahn für den flexiblen Einsatz in der Logistik (siehe Bild).



