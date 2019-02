Automatisierung im Blick

Auf dem Stand B15 in Halle 10 stehen aktuelle Informationen zu Robotik-Lösungen im Fokus, schreibt das Unternehmen. »Unsere Robotertechnik arbeitet mit der Balyo-Navigationstechnologie, die keine komplexen Änderungen an der Infrastruktur erfordert, um logistische Abläufe zu automatisieren«, sagt Timo Antony, Area Business Director Central Europe bei Hyster. Zudem können Stapler aus der Serienfertigung eingesetzt werden. Dadurch wird die Wartung, Fehlersuche und Diagnose vereinfacht. Auf der Messe wird auch ein Schubmaststapler mit neigbarem Mast gezeigt, der sich für den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen eignet. Insgesamt bietet Hyster mehr als 140 Modelle von Gegengewichtsstaplern, Lagertechnikstaplern und Containerhandlern an.



www.hyster.de