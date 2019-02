Umpalettieren und verpacken

Dadurch kann der Wechsel von Kunststoff- auf Aluminium- bzw. Holzpaletten ebenso reibungslos verlaufen wie der von Holzpaletten diverser Qualität. Zudem ist das Umpalettieren kleinerer, unterschiedlicher Packstücke in Sekunden erledigt, verspricht das Unternehmen. Kundenspezifische Ausführungen realisiert SW-Paratus etwa für Halbpaletten, Sondermaße oder Oktabins. Außerdem am Stand ES11 am Eingang Ost: die Flex-a-Box, eine flexible Versandverpackung »für Ergonomie am Arbeitsplatz und gesteigerte Ökonomie im Warenverkehr«.



www.sw-paratus.de