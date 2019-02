Prototyp im Fokus

»Upside-Down« heißt es nämlich bei der Präsentation des EFA-SRT MS USD in Halle 9 an Stand F50. Das neue Produkt ist ein speziell für die intensive industrielle Anwendung konzipiertes platzsparendes und wartungsarmes Maschinenschutztor, das als Prototyp erstmalig ausgestellt wird. Das Tor kann – wie alle Tore von Efaflex – in voll automatisierte Prozesse und intelligente Systeme integriert werden.



www.efaflex.com