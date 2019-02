Erfasst und sortiert

Das System ist modular aufgebaut und übernimmt die Erfassung von Sendungsdaten und die automatische Sortierung von kleineren Sendungen. »Vipac Smalls Sort« lässt sich als Stand-alone-Lösung in kleinen Hubs und Depots einsetzen oder innerhalb der Sortierprozesse in große Hubs integrieren. Die Sendung durchläuft dabei die Sektionen Infeed, Encoding, Outfeed und Sorting und gelangt automatisch an den gewünschten Ausschleusepunkt.



www.vitronic.de