Ladelösungen für mehr Effizienz

An Stand A10 in Halle 10 will der Experte für Batterieladetechnik ganz im Sinne einer nachhaltigen Intralogistik demonstrieren, wie der Energieverbrauch dank moderner Ladesysteme, intelligentem Batteriemanagement und Dienstleistungen gesenkt und der Betrieb von Flurförderzeugen effizienter gestaltet werden kann. Für Fronius ist bei der Entwicklung neuer Systeme und Technologien die Nachhaltigkeit ein wichtiger Aspekt. Der Stand in Stuttgart soll Anlaufpunkt sowohl für Anwender als auch für Hersteller von batteriebetriebenen Flurförderzeugen sein.



