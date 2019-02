Partner für die Intralogistik

»Gefragt sind flexible, skalierbare, mitwachsende und nachhaltige Systeme, die perfekt aufeinander abgestimmt sind«, sagt Michael Mohr, Executive Vice President Sales von SSI Schäfer. Beispiele dieser Systemkomponenten werden auf dem Hauptstand D21 in Halle 1 vorgestellt. Gemeinsam mit dem Roboterspezialisten FPT zeigt SSI Schäfer eine standardisierte Piece-Picking-Applikation, die branchenübergreifend bei typischen Kommissionieraufgaben eingesetzt werden kann. Aus dem Segment der Shuttles wird die neue Tiefkühlvariante des SSI Flexi präsentiert. Auch das FTS »Sally« (Bild) aus der Partnerschaft mit DS Automotion ist auf dem Messestand zu sehen. Auf dem zweiten Stand des Unternehmens in Halle 8 (D49) werden die verschiedenen Komponenten der IT Solutions von SSI Schäfer dargestellt. Ein Highlight wird die »Wamas-Web-App« sein, mit deren Hilfe Anwender jederzeit und an jedem Ort den aktuellen Zustand und die Entwicklungen ihres Lagers im Blick haben.



