E-Kanban-Steuerung

Die Neuentwicklung soll den Kanban-Prozess digitalisieren, vernetzen und automatisieren. Funksensoren erfassen automatisch den aktuellen Materialbedarf und übermitteln die entsprechenden Daten ohne Zeitverzug an das Materialverwaltungssystem, wo die automatisierte Buchung im ERP-System erfolgt. Ein Dashboard übernimmt die Statusvisualisierung aller E-Kanban-Plätze. Die Kommunikation der Systemkomponenten erfolgt über ein mit Funktechnik ausgestattetes Low-Power-Funknetzwerk. Besucher finden Steute auf der Logimat in Halle 5 an Stand D45.



www.steute.com