Leichter Lagern

Über die Website bieten Spediteure und Logistikdienstleister freie Kapazitäten an, Unternehmen können ihre Güter dort kurzfristig unterbringen. Interessierte erfahren in Halle 2 an Stand D40, wie das Unternehmen die Suche nach Lagerräumen erleichtern will und es Lagerbetreibern ermöglicht, die Auslastung ihrer Flächen zu erhöhen. Aktuell bieten mehr als 180 Logistikdienstleister ihre freien Kapazitäten in allen gängigen Lagerklassen über ShareHouse an.



www.sharehouse.eu