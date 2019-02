Verbesserte Mitgänger

Die Verbesserungen sollen die Mitgänger-Modelle noch besser für das (Be-)Laden, Stapeln und den horizontalen Transport in engen Räumen einsetzbar machen. So ist etwa die BT-Staxio-W-Serie nun serienmäßig mit einer Gewichtsanzeige ausgestattet. Weitere Informationen erhalten Interessierte an Stand A05 in Halle 2.



