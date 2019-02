Modul erweitert

Dazu gehört auch die genaue Ermittlung von Frachtkosten sowie die Möglichkeit, Frachtvergleiche zwischen verschiedenen Anbietern durchzuführen. Das Unternehmen stellt in Halle 8 an Stand B02 ein erweitertes Modul in EVA7 für die Frachtkostenermittlung vor – für »verbesserte Abläufe und höhere Leistungsfähigkeit«.



www.anton.biz