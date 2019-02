Hochregalsilos weltweit

Frank Kocher, Geschäftsführer des Unternehmens, blickt optimistisch in die Zukunft: »Das erfolgreich realisierte Projekt demonstriert die Leistungsfähigkeit unseres mittelständischen Unternehmens. Wir sind überzeugt, auch in Zukunft eine führende Rolle im Bereich der Hochregallager-Silos einzunehmen.« Über nationale wie internationale Besucher freut sich das Stuttgarter Unternehmen in Halle 1 am Stand K40.



www.kocherregalbau.de