Handhabungssysteme ?für die Logistik

Zu den Highlights am Stand D61 in Halle 1 gehört die zweigeschossig angelegte Fast-Pick-Station, die eine effiziente und ergonomische Kommissionierung mit hoher Pickleistung ermöglichen soll. Bis zu 800 Picks und ein Warenumschlag von zehn Tonnen pro Stunde sind damit möglich. Zudem zeigt Winkel in Stuttgart seine Depalettierstationen. Sie bestehen aus einem Hub-System mit einem Arbeitsplatz, der besonders ergonomisch gestaltet ist. Weitere Lösungen für alle Logistikanwendungen runden Winkels Messeportfolio ab.



www.winkel.de